В Башкирии начнёт курсировать ежедневный пригородный поезд Уфа-Белорецк

Сегодня, 29 ноября, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР стало известно, что с декабря по маршруту Уфа-Белорецк начнут курсировать ежедневные пригородные поезда.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Руслан Гарипов отметил, что это позволит разгрузить одну из самых сложных трасс в Башкирии.
Пассажирские перевозки пригородным железнодорожным транспортом в республике начали активно развивать с прошлого года. Экспресс-поезда курсируют по маршрутам Уфа-Кумертау-Оренбург, Уфа-Айгир, Уфа-Приютово-Абдулино. Жители региона оценили комфорт и активно пользуются пригородными поездами. Так, в 2022 году железнодорожным транспортом планируется перевезти 3,6 млн пассажиров. Это на 20% больше, чем в 2021 году. Маршрутная сеть обслуживается 69 поездами, в том числе инновационными «Орлан» и «Ласточка».