В Башкирии открылись 80 новых объектов придорожного сервиса

С начала 2022 года в Башкирии открыли 80 новых объектов придорожного сервиса. Еще 108 объектов модернизировали и отремонтировали.

Как сообщает премьер-министр республики Андрей Назаров, в четвертом квартале в регионе введут в эксплуатацию еще 54 объекта и обновят 47. Главам районов поручено оказать содействие предпринимателям для завершения строительства объектов – автозаправочных станций с кафе и мини-маркетами.