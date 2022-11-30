В Уфе вручили ключи еще 24 обманутым дольщикам

На 24 обманутых дольщика меньше. В Уфе вручили ключи людям, которые пострадали от недобросовестности застройщиков. Речь идёт именно о тех, кто покупал квартиры в несуществующих зданиях, в жилых комплексах, которые не могли быть построены на заявленной территории. В их числе несостоявшиеся новосёлы домов на улицах Ленина, Гафури. Между Минстроем и новым застройщиком-инвестором было заключено соглашение. Он предоставил уже готовые квартиры в жилом комплексе «Белые росы».

Мелодия домофона для Анны Ямалиевой почти торжественная. Пенсионерка получила ключи от квартиры, которую ждала 14 лет. Тогда брали двухкомнатную в чистовой отделке, сейчас новый застройщик выделил в черновой, но жильё больше на 14 квадратных метров. Недвижимость приобретали ещё с мужем. За это время супруга не стало.

Купили, потому что думали рядом с работой. Деньги собирали чуть ли не по всей кафедре на второй взнос. Анна Ямалеева

Жильё Анна Ямалиева с мужем покупала на улице Гафури. По факту деньги отдали за квадратные метры в воздушном замке. Дольщикам, которые приобрели когда-то квартиры в несуществующих жилых комплексах, вручили ключи уже от настоящего жилья. Всего 24 таких семьи. Это стало возможным благодаря соглашению Министерства строительства и архитектуры республики с инвестором – специализированным застройщиком «Агидель-ИнвестСтрой».

С Федеральным фондом мы этот вопрос не решим, потому что он занимается случаями, где есть реальные объекты и заключены ДДУ. Все пострадавшие граждане включены в реестр Минстроя, мы по каждому ведём работу. Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

За предоставленные 24 квартиры стоимостью более 100 млн рублей застройщик от министерства получил земельный участок, но меньшей цены. Со стороны инвестора это некая благотворительность. Выгоду с предоставленной территории застройщик сможет получить не ранее 2024-го года. На профессиональном языке это называется длинные деньги.