Социальные пособия для семей участников СВО из Башкирии: что нужно знать

Если раньше семья не могла претендовать на эти меры социальной поддержки из-за превышения доходов, то теперь, когда основной источник дохода семьи не берется в расчет, супруга мобилизованного может вновь обратиться в органы социальной защиты или в пенсионный фонд и уже начать получать эти выплаты. Суммы некоторых пособий, например, за ребенка от трех до семи лет, за третьего ребенка до трех лет, достаточно внушительные - около 12 тысяч рублей, и могут оказать существенную поддержку таким семьям.

Юлия Ардаширова, начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ