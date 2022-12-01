Социальные пособия для семей участников СВО из Башкирии: что нужно знать
Согласно принятому решению властей Башкирии, доходы участников СВО не учитываются в ходе расчета среднего дохода семьи для назначения соцвыплат и пособий.
Что же касается 10 мер соцподдержки:
пособие за четвертого ребенка (1,5 тыс. рублей), пятого и последующих (2тыс. руб.);
ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;
компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей;
ежемесячное пособие на детей до трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;
ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет;
государственная социальная помощь на основании социального контракта;
ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет включительно;
ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
ежемесячная выплата из средств материнского капитала в связи с рождением первого ребенка или второго ребенка.
Если раньше семья не могла претендовать на эти меры социальной поддержки из-за превышения доходов, то теперь, когда основной источник дохода семьи не берется в расчет, супруга мобилизованного может вновь обратиться в органы социальной защиты или в пенсионный фонд и уже начать получать эти выплаты. Суммы некоторых пособий, например, за ребенка от трех до семи лет, за третьего ребенка до трех лет, достаточно внушительные - около 12 тысяч рублей, и могут оказать существенную поддержку таким семьям.
Юлия Ардаширова, начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ
Моменты, которые важно знать:
Первые пять мер поддержки положены всем участникам специальной военной операции и назначаются на один год, а следующие пять - только гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, и назначаются на полгода. Позже при необходимости они будут продлены.
Чтобы получить выплаты №1-7 нужно обращаться в органы социальной защиты населения, а выплаты №8-10 – в Пенсионный фонд.
На днях в Башкирии заработал Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, где можно получить ответ на вопросы по работе Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной службы по труду и занятости, медико-социальной экспертизы, а также учреждений, предоставляющих меры социальной защиты. Бесплатный номер телефона 8-800-600-00-00 ежедневно (в рабочие дни в круглосуточном режиме, в выходные дни с 7.00 до 17.00).
Как нам рассказали в министерстве, за прошедший месяц в органы социальной защиты республики поступило 1170 заявлений от жен участников СВО, почти по 700 из них уже приняты положительные решения.
Напомним, по решению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике было введено около 30 мер поддержки участникам СВО и членам их семей.