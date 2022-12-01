В садовых товариществах Башкирии проверяют соблюдение пожарной безопасности

За 11 месяцев в Башкортостане в загородных домах погибли 11 человек. За октябрь произошёл 161 пожар. Это меньше на полсотни, чем в прошлом году.

Причины всегда стандартные: неосторожное обращение с огнём, в частности, при курении, а также неисправность электропроводки и нарушение правил эксплуатации печей. Садовые товарищества не относятся к населённым пунктам, как правило, центрального отопления нет. Зачастую люди используют газовые баллоны, что создаёт дополнительные риски.