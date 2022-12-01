В Башкирии порядка 20% урожая подсолнечника до сих пор остаются неубранными на полях

По данным регионального Минсельхоза, это 60 тысяч гектаров, засеянных масличными культурами. Причиной тому стали затяжные дожди и занятость комбайнов на уборке небывалого урожая зерновых.

С установлением морозной погоды хозяйства вновь вышли на поля. Так, в Шаранском районе с учетом работы в зимних условиях для бригады организовали горячее питание. Столовая на колесах приезжает непосредственно на поле.