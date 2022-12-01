В Башкирии порядка 20% урожая подсолнечника до сих пор остаются неубранными на полях

По данным регионального Минсельхоза, это 60 тысяч гектаров, засеянных масличными культурами. Причиной тому стали затяжные дожди и занятость комбайнов на уборке небывалого урожая зерновых.
С установлением морозной погоды хозяйства вновь вышли на поля. Так, в Шаранском районе с учетом работы в зимних условиях для бригады организовали горячее питание. Столовая на колесах приезжает непосредственно на поле.
На сегодня намолочено 390 тысяч тонн маслосемян. Этого объема уже достаточно для обеспечения республики подсолнечным маслом. Эксперты заверяют, что при должной сушке оставшийся под снегом урожай пригоден для дальнейшей переработки.