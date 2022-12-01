Житель Стерлитамака покрывает броней автомобили для участников СВО

Предприниматель из Стерлитамака бронирует автомобили для военнослужащих, выполняющих сейчас боевые задачи. Металлическими листами защищены два УАЗа, которые уже завтра отправятся в зону СВО. Машины пополнят автопарк батальона имени Шаймуратова. Бизнесмен выполняет работы на безвозмездной основе. Запчасти и металл ему поставляют другие предприниматели, также желающие помочь башкирским отрядам.

Последние штрихи, и машина будет полностью экипирована. Кабине, пассажирскому и моторному отсекам особое внимание. Низкоуглеродистая сталь нетяжелая, при этом прочная. Последнее качество имеет особое значение. Металлические щиты предназначены для защиты «буханки» от осколочных снарядов.

По всей машине все световые приборы защищены. Они легко открываются, демонтируются. Это необычная машина. По общим дорогам ездить не будет. Сергей Колесников, предприниматель

Еще один бронированный бизнесменом автомобиль уже находится в Уфе – это УАЗ Hunter. Салават Хайретдинов лично принимал участие в подготовке транспорта для выполнения боевых задач. Замглавы администрации Ишимбайского района добровольно, без повестки принял решение пополнить ряды башкирского батальона. УАЗы на место проведения спецоперации он доставит сам.

У Ремарка было: «В темные времена хорошо видно светлых людей». Эта ситуация показывает, кто на что готов. Кто на фронте, кто тут помогает – это светлые люди. Им благодарность. Салават Хайретдинов

В желании поддержать бойцов объединились люди разных профессий. Машины предоставило руководство республики. Запчасти, металл закупили предприниматели. Безвозмездно забронировал технику бизнесмен Сергей Колесников. Кроме того, на благотворительной основе он отремонтировал автомобили и передал муниципалитетам для отправки гуманитарных грузов.