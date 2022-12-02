Радиосериал «Чак-Чак Норрис» на Спутник ФМ признан лучшим радиошоу России

Лучшее радиошоу страны выходит на «Спутник ФМ». В Москве подвели итоги ежегодной национальной премии «Радиомания». Золотой микрофон забрали уфимские ведущие утреннего проекта «Чак-Чак Норрис». Почему шоу называют радиосериалом и сколько всего микрофонов теперь в коллекции радиостанции?

Желать доброго утра жителям республики ведущие начинают с шести утра. Собираясь на работу, радиослушатели слышат именно эти бодрые голоса. Ежедневный позитив диджеев, казалось бы, скрывают какой-то секрет.

Нет секрета или какой-то магии. Я до сих пор не понял, как это. Ты приходишь и просыпаешься сам. Тагир Халиков, ведущий утреннего шоу «Чак-Чак Норрис»

Тагиру Халикову сегодня действительно пришлось просыпаться вместе со слушателями. Ведущий сел за пульт сразу после самолета. Но повод оправдывает недосып. В Москве прошла церемония вручения «Золотого микрофона» – высшей награды радийщиков. Самое раннее шоу республики признано лучшим в стране. Ведущие проекта Тагир Халиков, Лена Ремпель и Трофим Татарников. А их детище – не просто передача, а целый сериал.

Мы просто живем, дышим городом, нашей республикой. Это про нас. Это радиосериал про нас и про нашу жизнь. И этот микрофон только на год. Работать надо постоянно, чтобы получать такие микрофоны. Лена Ремпель и Тагир Халиков, ведущие утреннего шоу «Чак-Чак Норрис»

Национальная премия «Радиомания» в этом году приняла более 200 заявок со всей страны. «Спутник ФМ» представил четыре, и все прошли в финал. Высший балл получил радиосериал, с которым начинает свой день вся республика.

Основной слушатель радиостанций – утренний. Для каждой радиостанции это главный проект. Получить награду в этой конкурентной номинации дорогого стоит. Наши ребята огромные молодцы. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник FM»