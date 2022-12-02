Радиосериал «Чак-Чак Норрис» на Спутник ФМ признан лучшим радиошоу России

Лучшее радиошоу страны выходит на «Спутник ФМ». В Москве подвели итоги ежегодной национальной премии «Радиомания». Золотой микрофон забрали уфимские ведущие утреннего проекта «Чак-Чак Норрис». Почему шоу называют радиосериалом и сколько всего микрофонов теперь в коллекции радиостанции?
Желать доброго утра жителям республики ведущие начинают с шести утра. Собираясь на работу, радиослушатели слышат именно эти бодрые голоса. Ежедневный позитив диджеев, казалось бы, скрывают какой-то секрет.
Тагиру Халикову сегодня действительно пришлось просыпаться вместе со слушателями. Ведущий сел за пульт сразу после самолета. Но повод оправдывает недосып. В Москве прошла церемония вручения «Золотого микрофона» – высшей награды радийщиков. Самое раннее шоу республики признано лучшим в стране. Ведущие проекта Тагир Халиков, Лена Ремпель и Трофим Татарников. А их детище – не просто передача, а целый сериал.
Национальная премия «Радиомания» в этом году приняла более 200 заявок со всей страны. «Спутник ФМ» представил четыре, и все прошли в финал. Высший балл получил радиосериал, с которым начинает свой день вся республика.
«Радиоманию» сравнивают с телевизионным «Оскаром». Это знак качества для проектов. Золотой микрофон этого года не первый в коллекции башкирской радиостанции – их проекты завоевывали его уже 12 раз.