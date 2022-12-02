Жителей Стерлитамака предупредили об отключении электричества

5 декабря, в понедельник с 08:30 до 12:00 обесточат дома на улицах Мира, Комсомольская, Богдана Хмельницкого, Карла Маркса, и Хвойной. В этот же день с 13:30 до 17:00 не будет света в ряде многоэтажек на улицах Халтурина, Пушкина, Кутузова, Коммунистической, Худайбердина и Уральского переулка.