Жителей Стерлитамака предупредили об отключении электричества

Пресс-служба администрации города Стерлитамак предупреждает горожан об отключении электроэнергии. С 5 по 7 декабря на некоторых подстанциях запланированы ремонтные работы, с чем и связано отключение света.
5 декабря, в понедельник с 08:30 до 12:00 обесточат дома на улицах Мира, Комсомольская, Богдана Хмельницкого, Карла Маркса, и Хвойной. В этот же день с 13:30 до 17:00 не будет света в ряде многоэтажек на улицах Халтурина, Пушкина, Кутузова, Коммунистической, Худайбердина и Уральского переулка.
6 декабря, во вторник, с 8:30 до 12:00 отключения также запланированы в некоторых домах на Мира, Комсомольской, Богдана Хмельницкого, Карла Маркса. С 13:30 до 16:30 текущий ремонт выполнят на подстанции, обеспечивающей электроэнергией строения на улицах Пушкина, Халтурина, Кутузова, Комсомольской.
7 декабря, в среду, под отключение подпадут жители улиц Диспетчерской, Элеваторной, Деповской, Вагонной, Оренбургского тракта. А так же гаражный бокс и СНТ «Ашкадар».