Для новогоднего городка в Уфе заготавливают 500 ледяных плит

В Уфе для оформления новогодних городков в Деме на озере Глубоком выпиливают ледяные плиты. Всего необходимо подготовить 500 таких плит толщиной 15 сантиметров.
В администрации Демского района Уфы рассказали, что работу выполняет бригада МБУ по содержанию и благоустройству района. Перед началом работ проводится инструктаж, также специалистам выдают весь необходимый спасательный инвентарь.
Позже из этих ледяных плит будут выпиливать скульптуры для Демского парка. Кроме того, лед направят и для площадки, на которой установлена елка от УЖХ.
Фото: пресс-служба администрации Демского района Уфы