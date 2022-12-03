Для новогоднего городка в Уфе заготавливают 500 ледяных плит

В Уфе для оформления новогодних городков в Деме на озере Глубоком выпиливают ледяные плиты. Всего необходимо подготовить 500 таких плит толщиной 15 сантиметров.

Фото №1 - Для новогоднего городка в Уфе заготавливают 500 ледяных плит

В администрации Демского района Уфы рассказали, что работу выполняет бригада МБУ по содержанию и благоустройству района. Перед началом работ проводится инструктаж, также специалистам выдают весь необходимый спасательный инвентарь.

Работы хватает всем — нужно расчистить озеро от снега и расчертить его на равные прямоугольники, вырезать лед, достать из воды и погрузить в машину. Теплая одежда, резиновые сапоги и перчатки - обязательные атрибуты каждого в этом «мокром» и холодном деле.

Пресс-служба администрации Демского района Уфы

Позже из этих ледяных плит будут выпиливать скульптуры для Демского парка. Кроме того, лед направят и для площадки, на которой установлена елка от УЖХ.

Фото: пресс-служба администрации Демского района Уфы

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