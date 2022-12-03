Для новогоднего городка в Уфе заготавливают 500 ледяных плит

Работы хватает всем — нужно расчистить озеро от снега и расчертить его на равные прямоугольники, вырезать лед, достать из воды и погрузить в машину. Теплая одежда, резиновые сапоги и перчатки - обязательные атрибуты каждого в этом «мокром» и холодном деле.

Пресс-служба администрации Демского района Уфы