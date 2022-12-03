В Башкирии «ОДК-УМПО» выпустило юбилейный сотый двигатель АЛ-31СТ

В Башкирии на предприятии «ОДК-УМПО» выпущен юбилейный сотый двигатель для АЛ-31СТ, он уже отгружен «Газпрому». Об этом 3 декабря сообщил Глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя Башкирии, турбину начали монтировать на компрессорной станции «Поляна» «Газпром трансгаз Уфа» на территории Благовещенского района республики. Кроме того, в разработке находится еще более мощный двигатель АЛ-41СТ-25. Образцы ожидаются в 2023-2024 годах.

Двигатели АЛ-31СТ – результат сотрудничества двух промышленных гигантов – «Ростеха» и «Газпрома» – на площадке нашей республики. Они высокоэффективны, экологичны, а потому очень востребованы в нефтегазовой промышленности.