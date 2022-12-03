За сутки в Башкирии зарегистрировали менее 160 фактов коронавируса

В Башкирии в течение последних нескольких дней наблюдается небольшое снижение суточного прироста фактов коронавируса. В Минздраве республики опубликовали статистические данные на 3 декабря.
Всего в регионе выявлено 336 804 фактов заражения коронавирусом, из них за сутки зарегистрировали 157 случаев. Выписано по выздоровлению 328 496 пациентов, в том числе за сутки – 108.
Скончались от коронавируса 5 933 человек, за сутки смертей не зафиксировано. На амбулаторном лечении сегодня находятся 2 174 человек, в стационарах получают лечение 201 пациент.