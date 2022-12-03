В России за сутки выписано 5 132 пациентов, ранее заболевших коронавирусом

В России наблюдается незначительный рост числа выявляемых ежедневно фактов заражения коронавирусом. В среднем ежесуточный прирост увеличился на 600-700 случаев, по сравнению с показателями предыдущих нескольких дней.

По данным на 3 декабря, в стране выявлено в общей сложности 21 611 003 случаев заражения коронавирусом, в том числе за сутки – 6 669. Госпитализировано за последние 24 часа 1 324 пациентов.