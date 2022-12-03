В Башкирии выпущен свежий номер комикса про героя СВО от известного карикатуриста

В Башкирии свет увидел очередной номер комикса, который рассказывает о герое СВО Фанисе Хусаинове из республики. Комикс создан известным карикатуристом из Уфы Камилем Бузыкаевым.

Фото №1 - В Башкирии выпущен свежий номер комикса про героя СВО от известного карикатуриста

Новый комикс получил название «Уазик». В сюжете заложена реальная история о том, как герой из Башкирии вновь спас сослуживцев и командира, вытянул их из обломков, а затем, погрузив в «Уазик», довез до госпиталя.

Фото №2 - В Башкирии выпущен свежий номер комикса про героя СВО от известного карикатуриста

На изготовление одного комикса уходит примерно три дня. Мы решили использовать небольшой формат А5, это сложенный пополам альбомный лист. На этих четырех страницах мы стараемся уместить короткую, но интересную историю. У меня еще есть как минимум семь историй про наших героев и их подвиги, постепенно буду делать. Я всем сердцем болею за наших парней, но по возрасту и состоянию здоровья помочь не могу, поэтому поддерживаю их так. Планирую съездить на территорию СВО в «творческую командировку», чтобы подержать лично.

Камиль Бузыкаев, карикатурист

Напомним, что боец батальона «Барс-17» Фанис Хусаинов, уроженец Татышлинского района Башкирии, не так давно запомнился тем, что угнал БТР у врага. На нем Фанис совершил немало запоминающихся подвигов.

Фото: комикс Камиля Бузыкаева 

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