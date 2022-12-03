В Башкирии выпущен свежий номер комикса про героя СВО от известного карикатуриста

В Башкирии свет увидел очередной номер комикса, который рассказывает о герое СВО Фанисе Хусаинове из республики. Комикс создан известным карикатуристом из Уфы Камилем Бузыкаевым.
Новый комикс получил название «Уазик». В сюжете заложена реальная история о том, как герой из Башкирии вновь спас сослуживцев и командира, вытянул их из обломков, а затем, погрузив в «Уазик», довез до госпиталя.
Напомним, что боец батальона «Барс-17» Фанис Хусаинов, уроженец Татышлинского района Башкирии, не так давно запомнился тем, что угнал БТР у врага. На нем Фанис совершил немало запоминающихся подвигов.
Фото: комикс Камиля Бузыкаева