В Башкирии выпущен свежий номер комикса про героя СВО от известного карикатуриста

На изготовление одного комикса уходит примерно три дня. Мы решили использовать небольшой формат А5, это сложенный пополам альбомный лист. На этих четырех страницах мы стараемся уместить короткую, но интересную историю. У меня еще есть как минимум семь историй про наших героев и их подвиги, постепенно буду делать. Я всем сердцем болею за наших парней, но по возрасту и состоянию здоровья помочь не могу, поэтому поддерживаю их так. Планирую съездить на территорию СВО в «творческую командировку», чтобы подержать лично.

Камиль Бузыкаев, карикатурист