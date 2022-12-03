В одном из сел Башкирии вандалы сломали контейнерную площадку

В Башкирии в селе Старый Сибай, которое расположено на территории Баймакского района, вандалы сломали ранее установленную контейнерную площадку. В ЦУР Башкирии рассказали, что жалоба поступила в октябре этого года.

Женщина написала в соцсетях, что неизвестные выломали калитку на контейнерной площадке, испортили ограждение и перевернули контейнеры. В ЦУР пояснили, что это обращение администрация Баймакского района взяла на контроль. Оказалось, что вандалы не впервые «нападают» на эту контейнерную площадку. Однако виновных найти пока не удалось.