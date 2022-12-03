В одном из сел Башкирии вандалы сломали контейнерную площадку

В Башкирии в селе Старый Сибай, которое расположено на территории Баймакского района, вандалы сломали ранее установленную контейнерную площадку. В ЦУР Башкирии рассказали, что жалоба поступила в октябре этого года.

Фото №1 - В одном из сел Башкирии вандалы сломали контейнерную площадку

Женщина написала в соцсетях, что неизвестные выломали калитку на контейнерной площадке, испортили ограждение и перевернули контейнеры. В ЦУР пояснили, что это обращение администрация Баймакского района взяла на контроль. Оказалось, что вандалы не впервые «нападают» на эту контейнерную площадку. Однако виновных найти пока не удалось.

Сотрудники ЖЭУ «Сибайское» выехали на место, обследовали участок и 1 декабря отремонтировали контейнерную площадку. Результат – в ролике. Автор обращения в комментариях поблагодарил за работу. А мы благодарим коллег на местах и продолжаем работать дальше.

ЦУР Башкирии

Фото: ЦУР Башкирии

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