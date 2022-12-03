Жительница Башкирии организовала цех по пошиву одежды для участников СВО

Жительницы Кармаскалинского района организовали свой цех по пошиву одежды для участников СВО. Флисовые кальсоны, снуды, балаклавы и носки женщины в селе Улукулево шьют в свободное от работы время. Кроме того, в их импровизированный цех неравнодушные кармаскалинцы привозят вещи и продукты для сбора гуманитарного груза.

Строчка на балаклаве должна получиться ровной и аккуратной, чтобы военнослужащим было удобно носить. На финальном этапе швеи добавляют еще одну деталь – вшивают георгиевскую ленточку.

Все швеи трудятся здесь по зову сердца, а не за деньги. Шьют в свободное от работы время. В цех принесли свои машинки. Бывает, что кто-то делает раскрои и сшивает элементы у себя дома. Желающих помогать становится все больше.

Шьют женщины не только балаклавы. Делают еще и снуды-трансформеры. Его можно носить и как обычный снуд для защиты шеи и горла от холода, так и делать из него подшлемник-шапку. И это еще не всё.

Из обрезков флиса делают еще и носочки. За день выходит сделать несколько десятков комплектов. В перспективе хотят еще шить и подушечки для отдыха бойцов. Работы волонтеров движения «Наш патриот» существует исключительно за счет пожертвований и собственных средств. На деньги и закупаются материалы. Кроме того, сюда люди приносят гуманитарную помощь: средства личной гигиены, продукты долгого хранения, вещи. Все это волонтеры передадут с гумконвоем. Ранее швеи уже передавали свои посылки.

Мечтают женщины и о плоскошовной швейной машинке, чтобы изделия стали еще более удобными. Помимо всего прочего закупают и пряжу. Просят бабушки, которые вяжут для солдат теплые носки. Свою лепту вносят и дети.