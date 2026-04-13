Жительница Уфы основала собственный бренд одежды благодаря господдержке

Уфимка основала собственный бренд одежды. Для запуска производства она воспользовалась господдержкой. Когда-то хобби, сегодня стало прибыльным делом.

Юлия Яковлева увлекается шитьём с детства, и это неудивительно: иголкой с ниткой владели и дедушка, и мама. Уже в школе будущий дизайнер носила эксклюзивные наряды, которые придумывала вместе с семьёй. А в 2021 году Юлия основывает собственный бренд и выходит на рынок со своими изделиями.

Спустя два года предпринимательница решает организовать собственное модное пространство. Стартовым капиталом для многодетной матери стала господдержка – 350 тысяч рублей. Зал для снятия мерок превратился не просто в уютное, а в полностью оборудованное с учётом потребностей клиентов помещение.

В коллекции дизайнера нет места скучным офисным костюмам. Вместо этого Юлия добавляет к каждому наряду запоминающуюся деталь: если блузка, то в японском стиле, брюки с ворсовыми лампасами.