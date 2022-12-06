В 2023 году Башкирия планирует получить почти 1,5 млрд рублей на поддержку рынка труда

Например, более 16 тысяч человек прошли бесплатные курсы, из них 74 % были трудоустроены. Чаще шли учиться на охранников, парикмахеров, мастеров по маникюру, поваров. Также те, кто зарегистрирован в центре занятости, в том числе безработные, могут претендовать на общественные работы. При этом государство оказывает помощь не только нетрудоустроенным гражданам, но и руководителям организаций. Тем из них, кто участвует в программах по борьбе с безработицей, предоставляются субсидии.