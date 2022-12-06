В Башкирии заработали пункты проката строительных инструментов

Семьи в трудной жизненной ситуации смогут бесплатно брать в аренду строительные инструменты. В трех городах и восьми сёлах республики заработали пункты проката инвентаря.
В них можно взять напрокат лобзик, шуруповерт, перфоратор и культиватор. Как сообщили в Минтруда Башкирии, вскоре ассортимент пополнится газонокосилками и электрорубанками. В частности, пункты проката инструмента работают в Давлеканово, Нефтекамске и Стерлитамаке.
Об адресах центров и графике их работы можно узнать по номеру телефона: 8-(800)-347-50-00.