Студент из Башкирии получил благодарность от Президента России

Максим Сачко, студент 4 курса баймакского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа, получил благодарность от Президента России.

Фото №1 - Студент из Башкирии получил благодарность от Президента России

19-летний Максим активно участвовал в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Так, молодой человек уже не первый год занимается волонтерством. В период пандемии коронавируса он помогал доставлять лекарства и продукты пожилым гражданам.

Также благодарностью главы государства за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена специалист белорецкого филиала компании «Росгосстрах» в Башкортостане Татьяна Пахомова.

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