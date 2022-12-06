Студент из Башкирии получил благодарность от Президента России

Максим Сачко, студент 4 курса баймакского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа, получил благодарность от Президента России.
19-летний Максим активно участвовал в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Так, молодой человек уже не первый год занимается волонтерством. В период пандемии коронавируса он помогал доставлять лекарства и продукты пожилым гражданам.
Также благодарностью главы государства за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена специалист белорецкого филиала компании «Росгосстрах» в Башкортостане Татьяна Пахомова.