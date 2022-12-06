В Уфе прошел семинар для журналистов по вопросам финансовой грамотности

Как уберечь население от кибермошенников? Журналистам сегодня рассказали, как правильно освещать темы, связанные с финансовой грамотностью. В Уфе прошел семинар для представителей СМИ Башкортостана.

По словам организаторов мероприятия, в последнее время возросла актуальность обсуждаемой темы. Особенно в период пандемии увеличилось количество интернет-мошенничеств. Важно, чтобы люди были информированы о существующих чёрных схемах, по которым работают сегодня злоумышленники. Правильно донести актуальную и полезную информацию – основная задача журналистов, отмечают эксперты.