В Уфе прошел семинар для журналистов по вопросам финансовой грамотности

Как уберечь население от кибермошенников? Журналистам сегодня рассказали, как правильно освещать темы, связанные с финансовой грамотностью. В Уфе прошел семинар для представителей СМИ Башкортостана.

По словам организаторов мероприятия, в последнее время возросла актуальность обсуждаемой темы. Особенно в период пандемии увеличилось количество интернет-мошенничеств. Важно, чтобы люди были информированы о существующих чёрных схемах, по которым работают сегодня  злоумышленники. Правильно донести актуальную и полезную информацию – основная задача журналистов, отмечают эксперты.

Чтобы журналисты могли объяснять, они сами должны быть подкованы. Журналист – профессия, которая требует экспертности во многих сферах. Сегодняшнее мероприятие призвано повысить их квалификации.

Марат Газизов, заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан

Важно, чтобы гражданам рассказывали о правильном вложении денег.

Наиль Габидуллин, заместитель управляющего отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан
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