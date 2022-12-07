В Уфе для празднования Нового года оборудуют 232 площадки

В Уфе для встречи Нового года оборудуют две главные новогодние площадки - площадь перед конгресс-холлом "Торатау" и площадь имени Ленина. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии рассказала начальник управления по культуре и искусству Айгуль Хасанова.

Также в городе установят 16 районных елок, 90 елок появятся на территориях предприятиях и ТЦ, 123 площадки будут оборудованы на придомовых территориях.

Елки и городки оборудуют в парке культуры и отдыха «Демский», парке «Волна», площади на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской, площади перед ДК УМПО, площади перед Дворцом спорта, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», на площади перед Уфимской детской филармонией, площади им. С. Орджоникидзе.

Всего к Новому году в Уфе будут установлены 232 новогодние площадки, а также будут работать 22 лыжные трассы, 90 хоккейных коробок и 31 ледовая площадка.

Новшеством этого года станет устройство резиденции Деда Мороза на Набережной реки Белой.