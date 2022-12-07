В Башкирии запустили обновленный энергоблок №3 Кармановской ГРЭС

Глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук приняли участие в церемонии торжественного пуска энергоблока №3 Кармановской ГРЭС Башкирской генерирующей компании. Проект удалось реализовать в рамках президентской программы модернизации тепловой генерации. Компания из республики стала одной из первых, кто принял участие в «Конкурентном отборе проектов модернизации».

В 2019 году энергоблок №3 Кармановской ГРЭС был включён в перечень объектов, мощность которых после модернизации будет поставляться на оптовый рынок электрической энергии и мощности страны с 1 января 2023 года. В результате проекта мощность энергоблока выросла и достигла 316 МВт, а расход топлива при этом снизился.

«Сегодня у нас по-настоящему радостное событие. Мы запускаем энергоблок №3 Кармановской ГРЭС. Это первый объект в Башкортостане, обновленный по федеральной программе комплексной модернизации тепловых электростанций, инициированной президентом России», - сказал Радий Хабиров.