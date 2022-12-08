Башкирия прочно закрепилась в пятерке востребованных регионов по туризму

Башкирия попала в пятерку самых востребованных курортов Приволжского федерального округа. Об этом в своих соцсетях рассказал премьер-министр Андрей Назаров. 

Фото №1 - Башкирия прочно закрепилась в пятерке востребованных регионов по туризму

С января по октябрь текущего года услуги курортных организаций получили более 200 тысяч человек. Природные парки Башкирии посетило около 205 тысяч человек. Это почти на 50% больше, чем в 2021 году.

Также Андрей Назаров отметил, что в текущем году регион посетили 1,6 млн туристов, доход от которых составил 11,6 млрд рублей и вырос на 26,9%. Данный показатель определил Башкирию на третье место в ПФО. 

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