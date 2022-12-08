Башкирия прочно закрепилась в пятерке востребованных регионов по туризму

Башкирия попала в пятерку самых востребованных курортов Приволжского федерального округа. Об этом в своих соцсетях рассказал премьер-министр Андрей Назаров.

С января по октябрь текущего года услуги курортных организаций получили более 200 тысяч человек. Природные парки Башкирии посетило около 205 тысяч человек. Это почти на 50% больше, чем в 2021 году.