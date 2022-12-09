В Уфе продали объект культурного наследия за 3,59 млн рублей

Новым владельцем объекта в результате торгов стал предприниматель Руслан Герфанов, которому принадлежит компания «РТ-Снабжение». Договор купли-продажи с мэрией башкирской столицы заключат в течение пяти дней.

Собственник проведет реставрацию здания и приспособит его к современным условиям до конца 2024 года. У Руслана Герфанова в настоящее время пока нет каких-либо планов коммерческому использованию объекта.