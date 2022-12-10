В Башкирии спасатели помогли собаке, упавшей в пятиметровый колодец

В Башкирии днем 9 декабря очевидец позвонил в экстренные службы и сообщил, что в пятиметровый колодец провалилась собака. На помощь пришли спасатели Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

В Госкомитете рассказали, что, к счастью, собака не пострадала. Ее удалось вытянуть из колодца.

Оказалось, что в это время собаку уже искала ее хозяйка. Она сообщила, что животное сорвалось с цепи и убежало. В течение двух часов женщина пыталась найти пса, но тут ей позвонили и рассказали, что видели, как спасатели доставали собаку из колодца.