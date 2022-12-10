В Башкирии прогнозируют метель и снежные заносы, МЧС обращается к жителям

МЧС Башкирии обращается к жителям республики с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки ожидаются метель и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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Местами в Башкирии в ближайшие сутки пройдет небольшой снег. Ночью на севере температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, на юге – от 15 до -20 градусов. Днем прогнозируют около -5, -10 градусов. На дорогах ожидаются ухудшение видимости, метели до 500-100 метров, а также гололедица и снежные заносы на отдельных участках дорог.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности. Водители, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом, воздержитесь от резких маневров. Пешеходам перед переходом проезжей части необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Призываем быть осторожными при усилении ветра: избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

ГУ МЧС по Башкирии
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