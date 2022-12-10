В СНТ Башкирии с начала года произошел 361 пожар

361 пожар с начала года произошёл в садовых товариществах на территории Башкортостана. Такие цифры накануне озвучили в правительстве региона. Там состоялась республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Основным стал вопрос пожарной безопасности в условиях низких температур.
С сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рашида Миниахметова общается не в первый раз. Кого-то знает даже в лицо. Такие рейды, считает пенсионерка, очень полезны. О мерах безопасности людям надо постоянно напоминать. Ведь даже в их садовом товариществе пожары не такая уж редкость.
Садовое некоммерческое товарищество «Агидель» находится в непосредственной близости от центра города. Немало семей здесь проживают на постоянной основе. Сотрудники пожнадзора регулярно выходят в рейды с целью предупреждения и профилактики пожаров. Всего на территории Кировского района расположено 74 СНТ. В них прописаны и проживают 546 человек.
Вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности садовых товариществ, обсуждались накануне в правительстве Башкортостана в рамках республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В целях недопущения трагедий в СНТ главам муниципалитетов поручили организовать профилактическую работу с семьями, проживающими на территориях круглогодично, обратив особое внимание на наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей.