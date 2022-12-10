В Кармаскалинском районе прошел форум «Атайсал»

Молодёжное землячество и патриотическое воспитание. Об этом говорили участники проекта «Атайсал» на форуме, прошедшем в Кармаскалинском районе. К слову, в этом году он стал последним. Обменяться опытом землячества приехали представители ещё 8 муниципалитетов республики. Особенностью этой конференции стали не только новые темы, но и новые участники.

Многогранная личность с невероятной биографией. Летопись жизни и боевого пути легендарного комдива школьникам рассказывает экскурсовод. На родину Минигали Мингазовича юные шаймуратовцы приехали из восьми районов республики. Военно-патриотическое воспитание стало одной из главных тем на форуме «Атайсал». Там же и презентовали недавно открытую штаб-квартиру имени Минигали Шаймуратова.

К слову, такие штаб-квартиры скоро появятся во всех школах республики, где действуют шаймуратовские классы. Об этом говорили на форуме «Атайсал». Ещё одной важной темой стала организация молодежного землячества и развитие территорий.

За два года существования «Атайсал» сильно изменил жизнь сельских жителей. Благодаря меценатам и добровольцам в Башкортостане было реализовано свыше 11 тысяч добрых дел. Впрочем, помогали малой родине и до создания проекта, но меньше, пока несколько лет назад Радий Хабиров не систематизировал эту работу и на свет не появился проект землячества.