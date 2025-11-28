В Уфе прошёл Межрегиональный налоговый форум

В Уфе прошёл ежегодный Межрегиональный налоговый форум, организованный Торгово-промышленной палатой Башкортостана. В мероприятии приняли участие более 200 предпринимателей республики и других субъектов России. На этот раз основной темой встречи стала налоговая реформа. Свои вопросы делегаты смогли задать федеральным спикерам.
С 1 января следующего года ФНС России проведёт системное обновление правил. Реформа охватит не только ставки и порядок начисления налогов, но и применения льгот, корректность расчётов и требования к формированию отчётности, что делает систему более прозрачной.
Форум собрал на одной площадке более 200 ключевых предприятий региона, сотрудников УФНС России и Башкортостана, лучших налоговых юристов и консультантов страны. Тема предстоящих налоговых изменений успела вызвать небывалый ажиотаж, отсюда и высокий спрос на участие.
И диалог состоялся. Благодаря интерактивному формату предприниматели смогли задать актуальные вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии. Участники форума узнали из первых уст о налоговой реформе и самых острых вопросах бизнеса, в том числе как правильно отчитаться, чтобы не навредить самим себе.
По словам участников форума, он является оптимальной мерой подготовки бизнеса к предстоящим переменам. И, что немаловажно, не единственной: вся система Торгово-промышленной палаты проводит комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам налоговых изменений.
По итогам форума его участники смогли сформировать свой план, проанализировать операции. Им также помогли подготовить данные для новых расчётов. И такая слаженная работа полезна и предпринимателям, и налоговикам. Потому что суть будущей реформы – не ужесточение контроля, а создание понятных и справедливых правил игры, которые обеспечат стабильность развития бизнеса и поступлений в бюджет.
Форум позволил предпринимателям из Башкортостана и других регионов России узнать о налоговой реформе из первых уст. Участники получили от федеральных экспертов рекомендации, как лучше подготовиться к предстоящим изменениям и избежать налоговых рисков.