В Уфе прошёл Межрегиональный налоговый форум

В Уфе прошёл ежегодный Межрегиональный налоговый форум, организованный Торгово-промышленной палатой Башкортостана. В мероприятии приняли участие более 200 предпринимателей республики и других субъектов России. На этот раз основной темой встречи стала налоговая реформа. Свои вопросы делегаты смогли задать федеральным спикерам.

С 1 января следующего года ФНС России проведёт системное обновление правил. Реформа охватит не только ставки и порядок начисления налогов, но и применения льгот, корректность расчётов и требования к формированию отчётности, что делает систему более прозрачной.

Важный вопрос, волнующий предпринимателей. И, конечно, наша задача, задача институтов поддержки, ТПП РБ, на площадках которой регулярно проводятся такие мероприятия, – предпринимателям нужны разъяснения, нужна информационная поддержка, как сейчас сориентироваться в тех налоговых изменениях в законодательстве, которые вступают в силу в ближайшее время. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и Республики Башкортостан

Форум собрал на одной площадке более 200 ключевых предприятий региона, сотрудников УФНС России и Башкортостана, лучших налоговых юристов и консультантов страны. Тема предстоящих налоговых изменений успела вызвать небывалый ажиотаж, отсюда и высокий спрос на участие.

Мне очень понравился в прошлом году формат этого мероприятия. И на самом деле каждый регион имеет свои особенности. Данный регион тоже не исключение. У него есть своя специфика ведения бизнеса, своя специфика отраслевого бизнеса. И очень приятно, что здесь действительно открытые люди, которые готовы задавать вопросы, которые готовы идти на диалог. Анастасия Смотрицкая, заместитель начальника управления международного налогообложения ФНС России /Москва/

И диалог состоялся. Благодаря интерактивному формату предприниматели смогли задать актуальные вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии. Участники форума узнали из первых уст о налоговой реформе и самых острых вопросах бизнеса, в том числе как правильно отчитаться, чтобы не навредить самим себе.

Мы должны прекрасно понимать, что цифровизация налогового администрирования сегодня достигла небывалых высот. В этой связи каждый предприниматель должен понимать: не стоит играться с налоговой инспекцией. И сегодня налоговая инспекция, прежде чем выйти с проверкой, она всегда попытается побудить к добровольному уточнению налоговых обязательств. Дмитрий Ряховский, заведующий кафедрой Финансового университета при Правительстве Российской Федерации /Москва/

По словам участников форума, он является оптимальной мерой подготовки бизнеса к предстоящим переменам. И, что немаловажно, не единственной: вся система Торгово-промышленной палаты проводит комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам налоговых изменений.

Мы ежеквартально проводим единые дни отчётности с контрольно-надзорными органами. И, конечно, часто у нас в гостях УФНС РБ, совместно взаимодействуем. Наши члены палаты приходят, задают напрямую вопросы. Этому способствуем как на региональном уровне, так и на уровне федеральной палаты. Она также участвует в законотворческой деятельности в Госдуме. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

По итогам форума его участники смогли сформировать свой план, проанализировать операции. Им также помогли подготовить данные для новых расчётов. И такая слаженная работа полезна и предпринимателям, и налоговикам. Потому что суть будущей реформы – не ужесточение контроля, а создание понятных и справедливых правил игры, которые обеспечат стабильность развития бизнеса и поступлений в бюджет.