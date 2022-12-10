В Уфе организовали флешмоб, посвященный героям

У памятника Минигали Шаймуратову в Уфе прошёл флешмоб, посвященный героям прошлого и настоящего. Организатором мероприятия стало Морское собрание Башкортостана. По словам участников, выбор места сбора для проведения этой патриотической акции был не случаен и абсолютно закономерен.

78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы были именно бойцами Башкирской кавалерийской дивизии. И сегодня как никогда важно не забывать своё историческое прошлое, с должным вниманием и почтением относиться к подвигам наших земляков. Во флешмобе приняли участие кадеты Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Мусы Гареева, представители Союза казаков-воинов России и зарубежья. Участники исполнили патриотические песни, развернули полотнище флагов России и Башкортостана.

Это уже 12-е такое мероприятие в этом году. В начале года мы его посвятили Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Российского флага. Несколько мероприятий мы провели в поддержку военнослужащих, мобилизованных, которые находятся на территории СВО.

Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»
Фото №1 - В Уфе организовали флешмоб, посвященный героям

Хочется выразить благодарность Фонду грантов Главы РБ за проведенное мероприятие. Оно проводится при их поддержке. Также хочется пожелать нашим героям крепкого здоровья, благополучия. Спасибо им, что они отстаивали и отстаивают нашу Родину. 

Рустам Шоров, активист регионального движения «Патриот»
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