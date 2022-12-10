В Уфе организовали флешмоб, посвященный героям

78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы были именно бойцами Башкирской кавалерийской дивизии. И сегодня как никогда важно не забывать своё историческое прошлое, с должным вниманием и почтением относиться к подвигам наших земляков. Во флешмобе приняли участие кадеты Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Мусы Гареева, представители Союза казаков-воинов России и зарубежья. Участники исполнили патриотические песни, развернули полотнище флагов России и Башкортостана.