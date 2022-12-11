В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству

По указу Главы Башкирии Радия Хабирова в Кигинском районе республики ввели карантин по бешенству. Документ опубликован на портале правовой информации.
Очаг заболеваемости был выявлен в селе Вакиярово. С 8 декабря в границах деревни запретили лечение больных животных, а также визиты посторонних граждан, кроме специалистов ветслужбы и местных жителей.
Также запрещается ввоз и вывоз невакцинированных животных и снимать шкуры трупов восприимчивых животных. Помимо прочего, в Вакиярово на данный момент нельзя проводить массовые мероприятия.