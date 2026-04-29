В Краснокамском районе прошёл турнир по стрельбе из лука

Берег Камы впервые стал местом возрождения древних традиций стрельбы из лука. В Краснокамском районе прошёл открытый турнир «Кама мергене». Около ста участников из Башкортостана, Татарстана и Удмуртии собрались, чтобы помериться силой, меткостью и духом единства.

Звон тетивы, традиционные костюмы и семейные династии на старте – от детей до ветеранов. Абсолютным чемпионом и обладателем кубка атамана стал Фарит Юлдашбаев из Уфимского района.