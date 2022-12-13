Госсобрание Башкирии предложило защитить трудовые права участников СВО

Госсобрание предложило защитить трудовые права участников СВО и ветеранов боевых действий. Башкирский парламент внес в Госдуму проект федерального закона, направленный на их социальную поддержку.

Согласно документу, указанную категорию граждан планируют наделить преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников. Также депутаты Курултая предлагают наделить аналогичным правом граждан предпенсионного возраста.