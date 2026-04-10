В Башкирии суд признал недействительным брак погибшего участника СВО

Караидельский межрайонный суд признал недействительным брак погибшего участника спецоперации, который был заключен за день до подписания контракта. С иском об аннулировании свидетельства выступили родители солдата и прокуратура. Было установлено, что мужчина не жил и не вёл совместного хозяйства с фиктивной женой. Более того, по словам родственников, именно она с сообщниками убедила односельчанина заключить контракт. А после женщина фактически взяла на себя распоряжение всеми доходами военнослужащего, в том числе его зарплату и уже затем выплату от Минобороны по случаю смерти солдата.