В Башкирии в 2023 году для почти 38 тыс школьников организуют турпоездки по региону

Финансирование программы школьного туризма в Башкирии вырастет. В следующем году на нее направят более 260 млн рублей из федерального и республиканского бюджета. В программе примут участие почти 38 тысяч школьников. Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана.
По словам Радия Хабирова, в нынешнем году в бесплатные туры по региону в рамках стартовавшей в сентябре программы отправились более 11 тысяч учеников. В поездках по достопримечательностям детей кормят и размещают в отелях. Школьников на экскурсии отбирают местные отделы образования.