В Башкирии в 2023 году для почти 38 тыс школьников организуют турпоездки по региону

Финансирование программы школьного туризма в Башкирии вырастет. В следующем году на нее направят более 260 млн рублей из федерального и республиканского бюджета. В программе примут участие почти 38 тысяч школьников. Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана.