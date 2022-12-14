В Уфе стартовала Неделя бизнеса

В столице Башкирии открылась 15-я Международная неделя бизнеса, которая продлится до 16 декабря. Ежегодное экономическое событие в текущем году объединило представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер.

На мероприятии планируется рассмотреть и подписать 55 соглашений. 25 из них - инвестиционные. Соглашения станут стартом для создания 1,5 тысячи новых рабочих мест.