В Уфе стартовала Неделя бизнеса

В столице Башкирии открылась 15-я Международная неделя бизнеса, которая продлится до 16 декабря. Ежегодное экономическое событие в текущем году объединило представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер.
На мероприятии планируется рассмотреть и подписать 55 соглашений. 25 из них - инвестиционные. Соглашения станут стартом для создания 1,5 тысячи новых рабочих мест.
На 54 мероприятиях экономического форума выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня. Всего неделю бизнеса посетят 3 000 гостей, среди которых представители более 20 стран.