В Уфе 25 декабря откроют резиденцию Деда Мороза

Гостей резиденции ждёт интерактивная программа с участием Деда Мороза и его помощников, открытие самого большого катка в городе протяжённостью 800 метров, ремесленные и торговые лавки, вольер с оленями.

Также можно будет записать видеообращение с новогодним поздравлением в информационном центре телекомпании «Вся Уфа».

Торжественное открытие состоится 25 декабря в 12:00. Вход свободный. Все желающие могут пообщаться с Дедом Морозом ежедневно с 15:00 до 21:00 до 14 января 2023 года.