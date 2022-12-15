Мобилизованные из Уфы получили посылки с родины

Мобилизованные из Уфы, которые сейчас проходят боевое слаживание в Пензе, получили посылки с родины. Им отправили необходимое оборудование, консервы, медикаменты, отопительные печи и письма от близких и родных.
Отметим, Башкирия регулярно отправляет гуманитарные конвои всем своим бойцам. На места их боевого слаживания к ним ездили руководители всех районов и городов, а некоторые даже по несколько раз.
Все гуманитарные конвои формируются с учетом пожеланий и заявок самих бойцов – они заранее передают, что конкретно им нужно привезти. По поручению Радия Хабирова под Уфой открылся единый логистический центр оказания помощи участникам СВО.