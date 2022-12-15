Владимир Путин рассказал о строительстве студенческого кампуса в Уфе

в ближайшие десять лет в Российской Федерации должны построить 25 новых университетских кампусов. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Будет построено свыше миллиона квадратных метров зданий и лабораторий, где будут заниматься учебой и творчеством свыше 25 тысяч студентов. Эти кампусы станут точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики региона. Первые восемь проектов уже стартовали — в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. Нужно ускорить эту работу» — сказал Владимир Путин.
Ранее завершились подготовительные работы для начала строительства кампуса в башкирской столице. Реализация проекта пройдет в два этапа. Первый этап завершат в 2023 году и сдадут IQ-парк, а второй этап завершится к 2026 году. Уже известно, что партнером создания проекта будет группа «Эталон» при активной поддержке правительства Башкирии.