Владимир Путин рассказал о строительстве студенческого кампуса в Уфе

«Будет построено свыше миллиона квадратных метров зданий и лабораторий, где будут заниматься учебой и творчеством свыше 25 тысяч студентов. Эти кампусы станут точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики региона. Первые восемь проектов уже стартовали — в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. Нужно ускорить эту работу» — сказал Владимир Путин.