В Уфе прошел финальный этап первенства студенческой лиги по футболу

Команды ссузов Башкортостана выявили лучших на футбольном поле. В Уфе прошел финальный этап первенства студенческой лиги. Участие в нем приняли обучающиеся шести колледжей из Туймазов, Стерлитамака и столицы республики.

Сначала состоялись предварительные матчи в двух группах, затем – игры за пятое, третье и первое места. Золото досталось Туймазинскому педагогическому колледжу. Помимо медалей, участники получили экипировку и футбольные мячи.

Это соревнование, где студенческие коллективы вообще финансовых затрат не несут. То есть никаких завуалированных взносов, заявочных, никаких затрат на судейство, никаких затрат на медицинское обеспечение и, естественно, аренду спортивных площадок, будь то большой футбол или футзал.

Вадим Ахметов, генеральный директор федерации футбола Республики Башкортостан

Студенческая лига Башкортостана входит в двадцатку лучших в России. Сезон проводится в несколько этапов. Первый круг стартует в сентябре, когда команды играют в большой футбол. Затем проходят соревнования по футзалу, чемпион определяется в апреле. А в мае участники возвращаются на большое поле.

В колледже уже учусь два года. Турнир, правда, очень хороший, тут встречаются очень много колледжей из разных уголков Башкирии. Моя команда показывает очень хороший результат. Мы сейчас набрали очень хорошие обороты, и мы не будем их сбавлять.

Дмитрий Тенитилов, игрок команды «СПО БИФК»
