В Уфе прошел финальный этап первенства студенческой лиги по футболу

Команды ссузов Башкортостана выявили лучших на футбольном поле. В Уфе прошел финальный этап первенства студенческой лиги. Участие в нем приняли обучающиеся шести колледжей из Туймазов, Стерлитамака и столицы республики.
Сначала состоялись предварительные матчи в двух группах, затем – игры за пятое, третье и первое места. Золото досталось Туймазинскому педагогическому колледжу. Помимо медалей, участники получили экипировку и футбольные мячи.
Студенческая лига Башкортостана входит в двадцатку лучших в России. Сезон проводится в несколько этапов. Первый круг стартует в сентябре, когда команды играют в большой футбол. Затем проходят соревнования по футзалу, чемпион определяется в апреле. А в мае участники возвращаются на большое поле.