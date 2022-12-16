В Уфе из Нестеровского музея из-за паранормального явления уволилась техничка

Техничка из-за паранормального явления уволилась из художественного музея имени Нестерова в Уфе. Об этом сообщила "Молодежная газета".
Женщина уволилась из музея еще два года назад, однако спустя некоторое время она призналась, что причиной ее ухода послужил эмоциональный шок.
В один из рабочих вечеров женщина убиралась в пустом крыле нового здания учреждения, где недавно поскользнувшаяся сотрудница сломала руку. Когда Клара мыла лестницы, то потеряла равновесие и начала падать спиной назад. В этот момент, по словам женщины, ее внезапно подхватили «крепкие невидимые руки» и поставили на межлестничный пролет.
Обернувшись, женщина никого не увидела. Она была в таком сильном шоке, что не смогла продолжить работать в музее.
Фото: Яндекс карты.