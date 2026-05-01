В Уфе балетмейстер из Монголии поставил номера для ансамбля им. Гаскарова

Балетмейстер из Монголии принял участие в постановке национального танца для солистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Коллектив из Башкортостана готовит одноактный хореографический спектакль «История одного народа». Башкирская летопись рассказывается языком танца. Главный балетмейстер Большого театра национального искусства Монголии Хашхуу Хатанхуяг представил часть истории, связанной с золотоордынским периодом.

Балетмейстер из Монголии завороженно внимает волшебной мелодии курая, рассказывающего историю легендарного башкирского поэта-импровизатора Буранбая. Хашхуу Хатанхуяг признается, что эта песня унесла его в родные края, в бескрайние просторы монгольских степей, где также можно услышать похожие звуки. В Уфе монгольский хореограф впервые, но уже успел выучить несколько башкирских слов.

С коллективом Госансамбля имени Гаскарова Хашхуу Хатанхуяг сразу нашел общий язык. За рекордный срок (в Уфе он пробыл неделю) балетмейстер поставил сразу два хореографических номера. Один из них станет частью масштабного проекта «История одного народа», второй – «Монгольские всадники» – пополнит репертуар ансамбля и будет включен в программу «Танцы народов мира». Музыка к нему была специально заказана и написана в Монголии. Номер позволит зрителям познакомиться с особенностями национальной монгольской хореографии и расширит творческие возможности коллектива.

Главный балетмейстер Большого театра национального искусства Монголии также принимает участие в проекте «История одного народа». Это одноактный хореографический спектакль, в котором оживут страницы летописи башкирской земли с древнейших времён. Проект осуществляется на грант Министерства культуры России.