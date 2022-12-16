В Уфе госпиталь ветеранов войн организовал колл-центр по сопровождению участников СВО и их родных

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн заработала горячая линия колл-центра «Медсанбат» по сопровождению участников СВО и родственников, погибших в боевых действиях.

Операторы – медработники. Они консультируют, как и где можно пройти обследование или реабилитацию, записывают к специалистам. Возникающие социальные вопросы решают совместно с учреждением соцзащиты.

На сегодня в госпитале стационарное и амбулаторное лечение получили более 100 участников СВО и родственников погибших. В Колл-центр «Медсанбат» можно позвонить по телефонам: +7 (347) 225-00-10; +7 (800) 511-81-36