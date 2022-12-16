В Уфе суд оштрафовал женщину за публикацию видео в соцсети «ВКонтакте»

В башкирской столице суд оштрафовал 35-летнюю женщину на 1000 рублей за публикацию видео в соцсети «ВКонтакте». Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
Как уточнили в суде, опубликованный женщиной видеофайл был «направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии». Против нее завели административное дело.
Со слов уфимки, она не знала, что размещенная запись является запрещенной. В ходе судебного заседания она удалила ролик и пообещала больше не нарушать закон.