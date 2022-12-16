В Уфе суд оштрафовал женщину за публикацию видео в соцсети «ВКонтакте»

Как уточнили в суде, опубликованный женщиной видеофайл был «направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии». Против нее завели административное дело.