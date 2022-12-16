Глава Башкирии подписал указ о выплате пособий беременным и семьям с детьми до 17 лет

На официальном портале правовой информации Башкирии появился документ о выплатах пособий для беременных и для семей с детьми до 17 лет. Указ подписан главой региона.
С 1 января 2023 года в Башкирии будут установлены ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Получатели выплат должны проживать на территории Башкирии, а среднедушевой доход не должен превышать уровня регионального прожиточного минимума.
На пособия могут претендовать те беременные, которые встали на учет на ранних сроках, а также семьи, воспитывающие детей до 17 лет. Выплаты составят 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.