Глава Башкирии подписал указ о выплате пособий беременным и семьям с детьми до 17 лет

С 1 января 2023 года в Башкирии будут установлены ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Получатели выплат должны проживать на территории Башкирии, а среднедушевой доход не должен превышать уровня регионального прожиточного минимума.