В Башкирии сотрудники МЧС пополнили банк донорской крови

Сотрудники МЧС поддержали мобилизованных. В преддверии Дня спасателя России ведомство запустило акцию по сдаче донорской крови в поддержку военнослужащих и участников специальной военной операции.
Сотрудники регионального управления МЧС тоже приняли участие – банк донорской крови пополнил 61 человек. Среди сдавших кровь есть и почетные доноры, и те, кто на донацию пришел впервые.
В ходе акции в МЧС планируют собрать 32 тонны крови, в честь 32-летней годовщины образования ведомства. Всего за текущий год кровь сдали более 330 сотрудников.