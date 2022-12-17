В Башкирии построят 6 новых школ более чем на 6,5 тысяч мест

В Башкирии появятся шесть новых школ, рассчитанных на 6 540 ученических мест. Церемония подписания концессионных соглашений о финансировании, а также проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации состоялась 16 декабря в рамках Международной недели бизнеса, проходящей в Уфе.

Фото №1 - В Башкирии построят 6 новых школ более чем на 6,5 тысяч мест

Соглашения подписали заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Александр Антонов и глава Минобрнауки Башкирии Айбулат Хажин, сообщает Правительство республики. Более 12 миллиардов рублей составит общий объем необходимых инвестиций.

Проект предполагает строительство на территории Республики Башкортостан 6 зданий школ на 6540 ученических мест, а именно: 640 ученических мест и 160 дошкольных мест в квартале Гудвил Парк п. Шмидтово Уфимского района, 1000 ученических мест в микрорайоне «Прибрежный-1» г.Стерлитамак, 1225 ученических мест в микрорайоне № 14 г. Нефтекамск, 3675 ученических мест в образовательном комплексе «Уфа-450» (Ленинском, Октябрьском, Демском районах г. Уфа).

Пресс-служба Правительства РБ

Фото: пресс-служба Правительства РБ

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