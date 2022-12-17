В Башкирии построят 6 новых школ более чем на 6,5 тысяч мест

В Башкирии появятся шесть новых школ, рассчитанных на 6 540 ученических мест. Церемония подписания концессионных соглашений о финансировании, а также проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации состоялась 16 декабря в рамках Международной недели бизнеса, проходящей в Уфе.
Соглашения подписали заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Александр Антонов и глава Минобрнауки Башкирии Айбулат Хажин, сообщает Правительство республики. Более 12 миллиардов рублей составит общий объем необходимых инвестиций.
Фото: пресс-служба Правительства РБ