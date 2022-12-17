В Башкирии построят 6 новых школ более чем на 6,5 тысяч мест

Проект предполагает строительство на территории Республики Башкортостан 6 зданий школ на 6540 ученических мест, а именно: 640 ученических мест и 160 дошкольных мест в квартале Гудвил Парк п. Шмидтово Уфимского района, 1000 ученических мест в микрорайоне «Прибрежный-1» г.Стерлитамак, 1225 ученических мест в микрорайоне № 14 г. Нефтекамск, 3675 ученических мест в образовательном комплексе «Уфа-450» (Ленинском, Октябрьском, Демском районах г. Уфа).

Пресс-служба Правительства РБ