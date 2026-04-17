В Башкирии пожар уничтожил 6 домов и 1,5 га травы

Сегодня, 17 апреля, в Краснокамском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

В деревне Уртаул на улице Октябристов зафиксировали горение 6 нежилых домов и сухой травы. Площадь горящей растительности достигла 1,5 га, а строений – 300 кв.м.

Тушением пожара занимались 56 человек личного состава и 17 единиц техники. Для мониторинга ситуации привлечена группа беспилотных авиационных систем. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель ведомства.