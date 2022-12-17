В России с начала пандемии от коронавируса скончались 392 949 пациентов

В России озвучили новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 17 декабря, в стране было зафиксировано 21 708 852 фактов заражения, в том числе за сутки – 7 531.

По официальным федеральным данным, в России за период пандемии Covid-19 выписано по выздоровлению 21 103 330 пациентов, ранее заболевших коронавирусом. Из них за сутки было выписано 7 269 пациентов.